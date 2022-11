Atp Finals 2022, Nadal e Djokovic nei magnifici 8. Sky garantirà più di 100 ore di programmazione dedicata

Tornano le ATP Finals a Torino, e Sky si presenta puntuale all’appuntamento tennistico più atteso in Italia, con oltre 100 ore di programmazione dedicate in esclusiva al torneo. Dal 13 al 20 novembre tutti gli incontri (singolare e doppio) in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Una full immersion da seguire live con una programmazione dedicata, giornaliera no stop dalle 11 alle 23.30.

Sui campo del Pala Alpitour si sfideranno gli otto finalisti: Rafael Nadal (Spagna), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Casper Ruud (Norvegia), Daniil Medvedev (Russia), Felix Auger-Aliassime (Canada), Andrey Rublev (Russia), Novak Djokovic (Serbia) e Taylor Fritz (Stati Uniti), con le riserve Holger Rune (Danimarca) e Hubert Hurkacz (Polonia). Nessun italiano in corsa nella 53° edizione delle Finals, per telecronache e commenti la squadra Sky è quella storica con Elena Pero e Paolo Bertolucci, insieme a Luca Boschetto, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa, Filippo Volandri e Ivan Ljubicic, ex numero 3 al mondo. Dal 22 al 27 novembre anche la Davis Cup by Rakuten Finals, in programma a Malaga, sarà live su Sky; tra le protagoniste anche l’Italia di Volandri, che nei quarti affronterà gli Stati Uniti.