Atp Finals presentate a Torino, Binaghi: «Il governo ha investito per la prima volta sul tennis»

TORINO – Uno degli eventi più importanti del panorama tennistico internazionale è pronto a traslocare in Italia. Dal 2021 al 2025 - dopo 12 anni a Londra -, le Finals Atp si giocheranno a Torino, città che ha battuto la concorrenza nella shortlist di Tokyo, Singapore, Manchester e proprio Londra. Raggiante il sindaco Appendino che fa gli onori di casa alla presentazione nello storico Palazzo Madama in piazza Castello. "Due le parole chiave che rappresentano al meglio il momento della città. Siamo orgogliosi di essere stati scelti tra 40 città e siamo felici di essere qui, oggi, sicura che la città saprà fare e dimostrarsi all'altezza dell'evento. Ho pianto almeno 10 volte pensando di aver perso gli Atp, oggi qui c'è una squadra che con il suo talento ha smentito le previsioni. Al primo posto del nostro programma c'è la sostenibilità, cercheremo di ottenere una certificazione di sostenibilità, poi l'innovazione con nuove tecnologie ad accompagnare una nuova esperienza. E infine la città protagonista, abbiamo vinto per le enormi potenzialità di questa meravigliosa città che ha trasformato l'impossibile in possibile". La scintilla è partita dal presidente Coni Giovanni Malagò: "Il mio rapporto personale con il sindaco Appendino è unico, le ho detto che Torino aveva tutto per candidarsi, è l'unica città in Italia con un impianto adeguato, eredità olimpica. L'Italia è sempre felice di investire nel mondo dello sport, quando facciamo squadra diventiamo imbattibili. Sono contento che tutto sia partito da una mia idea, se non ci sono pregiudizi il nostro Pese diventa imbattibile, tutti gli atleti sono sempre felici di venire in Italia. Ho un'altra idea, che coinvolge sempre lo sport e questa città, ne parlerò tra una settimana al sindaco Appendino. Il razzismo nel calcio? Ci sono regole, si tratta solo di applicarle. In Inghilterra chi si macchia di episodi del genere è subito individuato e sottoposto a provvedimenti.

Angelo Binaghi presidente Fit si proietta già al 2021: “Il Governo italiano ha deciso di scommettere sul tennis per la prima volta, scommettendo su Torino e sull’unico impianto in Italia (Palalpitour) in grado si supportare un evento del genere. Fondamentale l’apporto degli enti locali entrati nella squadra, e del Credito Sportivo. Chiari i segnali dell’ Atp che avrebbe voluto giocare in EU, Fognini, Cecchinato Sonego e tutti gli altri stanno trasformando un popolo di spettatori in tifosi. In 5 anni dovremmo superare il milione di biglietti venduti, con 96 milioni di spettatori nel mondo e un impatto economico che si può stimare tra i 400 e 500 milioni”. Per Chris Kermode, presidente dell’Atp, è un evento che vale il Superbowl. “E’ una giornata incredibile per noi, Italia e Torino, è come il Superbowl del tennis, uno dei maggiori eventi tennistici sul pianeta. Decisione combattuta, soddisfatti della scelta di Torino dopo 12 anni a Londra”. Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario alla presidenze del Consiglio sottolinea l’apporto della politica: “E’ stato un percorso complicato che ha reso necessaria una larga condivisione nel Governo. La candidatura di Torino ha superato prove e stress, vogliamo valorizzare questo evento e provare a fare più di quello che è stato fatto a Londra”.

