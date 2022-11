Torino ATP Finals, possibile Djokovic-Nadal in finale. Binaghi: «Sarà un successo». Abodi: «L'Italia sta creando una scuola»

Si è svolto oggi a Torino, il sorteggio delle ATP Finals 2022. Il torneo di tennis, che mette a confronto i migliori otto tennisti al mondo, si svolgerà al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre. Nel gruppo verde presenti Nadal, Ruud, Auger-Aliassime, Fritz; nel rosso Tsisipas, Medvedev, Ruplev e Djokovic. I tennisti si affronteranno nei loro gironi per raggiungere le semifinali, a cui accederanno i primi due classificati di ciascun raggruppamento. Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte tra gli altri Angelo Binaghi (Presidente della Federazione Italiana Tennis), Andrea Gaudenzi (Presidente di ATP), Andrea Abodi (Ministro dello Sport del Governo italiano), Vito Cozzoli (Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute). Il montepremi complessivo sarà di 14,75 milioni di dollari. Al vincitore andranno in totale 4.740.300 dollari.

"Siamo felici di essere di nuovo a Torino per le Nitto ATP Finals, l’evento di tennis più importante mai organizzato in Italia - ha dichiarato Angelo Binaghi - l’anno scorso c’era l’emozione per il debutto, oggi c’è la consapevolezza di essere arrivati a questo appuntamento nella maniera migliore possibile. Sono sicuro che questa edizione sarà un grande successo". Elogi al lavoro della FIT sono arrivati anche dal ministro dello Sport Andrea Abodi: "La Federazione Italiana Tennis è una federazione del grande quotidiano, non solo del grande avvenimento. È una realtà sportiva che interpreta perfettamente la dimensione industriale e sociale dello sport e cerca di conquistare consensi, presenze e partecipazione non solo allargando la platea di partecipanti ma anche migliorando i luoghi dello sport, luoghi come il Pala Alpitour di Torino, il più importante impianto indoor del Paese. Il tennis in Italia sta costruendo una scuola, abbiamo seminato bene in Italia". Il torneo sarà visibile in oltre 180 Paesi, per un’audience prevista superiore ai 100 milioni di telespettatori.

SINGOLO

Gruppo Verde

Rafael Nadal (1)

Casper Ruud (3)

Felix Auger-Aliassime (5)

Taylor Fritz (8)

Gruppo Rosso

Stefanos Tsitsipas (2)

Daniil Medvedev (4)

Andrey Rublev (6)

Novak Djokovic (7)

DOPPIO

Gruppo Verde

Wesley Koolhof e Neal Skupski (1)

Nikola Mektic e Mate Pavic (4)

Ivan Dodig e Austin Krajicek (5)

Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios (8)

Gruppo Rosso

Rajeev Ram e Joe Salisbury (2)

Marcelo Arevalo e Jean-Julien Rojer (3)

Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara (6)

Marcel Granollers e Horacio Zeballos (7)