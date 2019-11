Atp Finals, Nadal in rimonta su Tsitsipas: 6-7, 6-4, 7-5

Alle Atp Finals di Londra, Nadal ha battuto in rimonta Tsitsipas 6-7, 6-4, 7-5 e resta in corsa per la semifinale. Lo spagnolo ora deve sperare che Medvedev batta stasera Zverev. Non basta infatti a Nadal la vittoria su Tsitsipas: conquisterà l'accesso tra i migliori 4 del Masters se il russo batterà il campione in carica, Zverev. In questo caso Nadal affronterebbe domani pomeriggio Roger Federer Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA