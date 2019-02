Atp Finals, Giorgetti: «Spero che il governo fornisca le garanzie»

«Il governo, né il sottoscritto come qualcuno male informato ha detto, non è contrario alle ATP 2021-26. La questione, purtroppo, è che se non ci sono le risorse diventa complicato e illegittimo per l'esecutivo dare le garanzie economiche». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, sulle Atp Finals di tennis a Torino. «Ben vengano dunque, e mi risulta ci sia una proposta Molinari, leggi d'iniziativa parlamentare che prevedano coperture economiche. Così saremo felici, io più degli altri, di fornire le necessarie garanzie governative all'evento». © RIPRODUZIONE RISERVATA