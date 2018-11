Atp Finals, Zverev vola in finale: Federer si arrende in due set

Termina in semifinale la corsa di Roger Federer, numero 3 dell'Atp, verso il 100° titolo della sua carriera. In finale alle Atp Finals di Londra ci va il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del mondo, che si è imposto sul fuoriclasse di Basilea con il punteggio di 7-5, 7-6 in un'ora e 34 minuti. Zverev aspetta in finale il vincente del match tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, e il sudafricano Kevin Anderson, numero 6 Atp, che scenderanno in campo alle 21. Ultimo aggiornamento: 16:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA