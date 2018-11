Atp Finals, ecco l'accoppiamento delle semifinali: Federer-Zverev e Djokovic-Anderson

Definito il quadro dei semifinalisti alle Atp World Tour Finals 2018 in corso alla «O2 Arena» di Londra. Dopo Federer, Anderson e Djokovic, l'ultima giornata del round robin del «Guga Kuerten Group» ha promosso anche Alexander Zverev, numero 5 Atp, che ha sconfitto per 7-6(5) 6-3, in un'ora e 21 minuti di gioco, John Isner, numero 10 Atp. Queste dunque le semifinali: Federer-Zverev e Djokovic-Anderson © RIPRODUZIONE RISERVATA