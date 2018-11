Atp Finals, Djokovic supera Zverev 6-4 6-1 e Cilic batte Isner 6-7 6-3 6-4

Novak Djokovic ipoteca la qualificazione alle Atp Finals in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il serbo, numero 1 del mondo, sconfigge il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking Atp, nel primo match di giornata del gruppo intitolato a Gustavo Kuerten, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 16 minuti. Marin Cilic, numero 7 della classifica Atp, ha battuto invece John Isner (10) in tre set, nell'ultimo incontro di giornata delle Atp Finals, in corso a Londra. Il croato si è imposto sullo statunitense con il punteggio di 6-7 (2-7), 6-3, 6-4, nel match disputato sul campo principale della O2 Arena. Dopo quello conquistato da Novak Dìjokovic (4 punti), il secondo posto in semifinale verrà assegnato nell'ultima giornata, con Cilic (2), Zverev (2) e Isner in lizza. Ultimo aggiornamento: 15 Novembre, 00:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA