Atp Finals, Djokovic supera Zverev 6-4 6-1

Novak Djokovic ipoteca la qualificazione alle Atp Finals in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il serbo, numero 1 del mondo, sconfigge il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking Atp, nel primo match di giornata del gruppo intitolato a Gustavo Kuerten, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 16 minuti. Alle 21, sempre per il gruppo Kuerten, in campo il croato Marin Cilic, numero 7 del mondo, opposto allo statunitense John Isner, numero 10 Atp. © RIPRODUZIONE RISERVATA