Atp Finals, sfuma il sogno Torino: nessun accordo sulle garanzie economiche

Sfuma tra le polemiche il sogno delle Atp Finals per Torino. Il governo, infatti, non ha trovato l'accordo sui 78 milioni di euro necessari a garantire il dossier della candidatura per il prestigioso torneo di tennis (al via i migliori 8 giocatori della stagione del circuito maschile) dal 2021 al 2025. Per la sindaca Chiara Appendino e il M5S torinese le Atp Finals erano un'opportunità da cogliere dopo il passo indietro nella candidatura alle Olimpiadi del 2026, andata avanti con Milano-Cortina. L'area leghista sembrava disposta ad assecondare gli alleati di governo, ma la questione è finita su un binario morto quando è arrivato il momento di trovare la formula per lo stanziamento delle risorse. Da parte dei pentastellati era forte il timore che dietro al sì alle garanzie economiche per le Atp Finals potesse nascondersi una 'trappolà legata proprio alla candidatura italiana ai Giochi invernali, che al momento non gode delle garanzie economiche del governo ma solo di quelle fornite dalle Regioni Lombardia e Veneto. In ogni caso, la fumata nera sulla candidatura torinese alle Atp Finals ha innescato già le prime polemiche. Il consigliere comunale Marco Chessa in un post su facebook accusa la Lega di avere «usato le Finals come merce di scambio sul sostegno economico alla candidatura olimpica di Milano e Cortina del 2026», dicendosi poi «offeso perché Torino non può continuare ad essere tagliata fuori da qualsiasi evento o investimento pubblico».

Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA