Doha, Lorenzi e Berrettini eliminati al primo turno

Esordio amaro per Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini nel «Qatar ExxonMobil Open», torneo Atp 250 di scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile (gli altri due sono Brisbane e Pune). Il 37enne senese, n.109 Atp, è stato sconfitto per 6-3 6-4 dallo spagnolo Fernando Verdasco, n.28 Atp ed ottavo favorito del seeding. Fuori anche Berrettini: il 22enne romano, n.54 del ranking, ha ceduto 6-1 6-4 all'altro spagnolo Roberto Bautista Agut, n.24 Atp che si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata nella finale sulla terra rossa di Gstaad l'estate scorsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA