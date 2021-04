Atp Barcellona, Musetti batte Feliciano Lopez 6-4 6-3: i risultati delle partite

Lorenzo Musetti mette il turbo e batte Feliciano Lopez in due set: all'Atp Barcellona, l'azzurro si è imposto sullo spagnolo per 6-4 6-3. Il match è durato un'ora e 10 minuti: ora Musetti - n°86 del ranking - dovrà sfidare Felix Auger Aliassime. Ha vinto anche Ramos-Vinolas, che si è imposto sul danese Holger Rune al terzo set: a Barcellona finisce 6-7, 6-1 e 7-6.

🔜🎾🤩 @denis_shapo 🇨🇦 and @jimchardy 🇨🇵 are ready to put on a show! 🍿 Pop-corn match is about to start on the court Manolo Santana! 📍

#BCNOpenBS #ATP #ATPtour pic.twitter.com/4J4W7hxhT8

— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 20, 2021