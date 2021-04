Masters 500 Barcellona: Norrie elimina Caruso, Nishikori passa il turno in rimonta

Prima giornata di incontri al Masters 500 di Barcellona, secondo appuntamento sulla terra rossa che segue il Masters 1000 di Montecarlo, dove a trionfare è stato il greco Stefanos Tsitsipas. È solo una la grande sorpresa, ed è quella di Egor Gerasimov - numero 77 al mondo - che manda al tappeto anche abbastastanza agevolmente il più titolato Jo-Wilfried Tsonga, che cade in due set perdendo 5-7 1-6.

Comoda anche la vittoria del britannico Cameron Norrie sul nostro Salvatore Caruso, che esce sconfitto in un match sostanzialmente a senso unico in cui è riuscito a mettere a referto solo 3 game vinti (6-1 6-2).

Più complicato invece il successo del giapponese Kei Nishikori - già due volte iridato all'ATP 500 di Barcellona - che supera in rimonta l'argentino Guido Pella. Sotto 1 a 0 nel primo set, il numero 39 al mondo ha rimesso in equilibrio il match solo al tie-break del secondo set, per poi chiudere sul velluto nel terzo, avanzando così al secondo turno col punteggio complessivo di 4-6 7-6 6-2.

2021: ?? 2x Barcelona champ @keinishikori starts his 2021 clay season with a tough 4-6 7-6 6-2 win over Pella#bcnopenbs pic.twitter.com/yjes3px4tE — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2021

Avanzano anche al turno successivo Chardy, Andujar, Zapata Miralles, Herbert e Gaio.

Ultimo aggiornamento: 18:43

