ATP Antalya, primo turno ok per Berrettini. Vince in due set anche Fognini

Comincia con una vittoria il 2021 di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il tennista romano ha vinto la sua gara d'esordio al primo turno del torneo di Antalya in Turchia. Il numero 10 del ranking e primo favorito del seeding ha battuto 6-0 6-4 in 56' il turco Ergin Kirkin, numero 446 della classifica ATP e in gara grazie ad una wild card.

APPROFONDIMENTI TENNIS Classifica Atp, Sinner sale al n. 36. È il suo best ranking TENNIS Federer salta gli Australian Open: rientro a fine febbraio

Prossimo avversario per Berrettini il vincente del match tra il serbo Laslo Djere, n. 55 del mondo, e il bulgaro Dimitar Kuzmanov, n. 298 del ranking, proveniente dalle qualificazioni (dove al turno decisivo ha stoppato in tre set Andrea Pellegrino). Successo in due set anche per Fognini, al vero rientro dopo gli interventi alle caviglie e con il nuovo allenatore, Alberto Mancini. Deve faticare più del collega azzurro ma alla fine ha la meglio 6-4 7-6 contro il ceco Vrbensky.

Il torneo, che si gioca nella città turistica turca dal 2017, di solito si gioca a giugno e sull'erba. Stavolta si gioca sul cemento in modo da fare da ponte in vista degli Australian Open: il primo Slam della stagione si giocherà con tre settimane di ritardo rispetto alla tradizionale collocazione di metà gennaio (8-21 febbraio).

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA