Alluvione Emilia Romagna, il messaggio in tribuna emoziona gli Internazionali

Un messaggio semplice, scritto su un foglio bianco ma pieno di significato. E di emozioni. Al termine della finale WTA degli Internazionali BNL d'Italia una coppia in tribuna al Foro Italico mostra: «La Romagna tiene botta ma stateci vicino: in romagnoli non mollano mai». Frame strappato dalle telecamere e mostrato, in tv, e sui maxi schermi del Centrale che si alza in piedi e applaude. Un momento emozionante condiviso sui social del torneo di tennis della Capitale che sta volgendo al termine ma che non ha dimenticato l'alluvione in Emilia-Romagna. Durante la premiazione finale di Elena Rybakina e Anhelina Kalinina, a prendere la parola è la giudice arbitro Cecilia Alberti. Lei, proveniente dall'Emilia-Romagna, è stata premiata dagli organizzatori e una volta preso il microfono ha detto: «Mi avete emozionato con quel foglio e quegli applausi, grazie a tutti: vi aspettiamo in vacanza in Romagna, come sempre».