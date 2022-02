Alcaraz trionfa a Rio ed entra nella top 20 mondiale: è il più giovane dai tempi di Nadal

Dopo Rafa Nadal, ecco Carlos Alcaraz. Ci sono ormai pochi dubbi: il fenomeno di Manacor ha trovato il suo erede, l'uomo che terrà ai vertici il tennis spagnolo per i prossimi 20 anni. Il 18enne murciano nella notte italiana ha alzato il trofeo dell'Atp 500 di Rio, primo torneo di un certo spessore nel suo curriculum e lo ha fatto di forza, liquidando prima la pattuglia italiana – Matteo Berrettini nei quarti e Fabio Fognini in semifinale – e poi travolgendo in finale uno specialista della terra rossa come l'argentino Diego Schwartzman, testa di serie numero 3, cui ha lasciato appena 6 giochi: 6-4 6-2 lo score, in appena un'ora e 26 minuti di gioco.



Grazie a questo risultato il giovane spagnolo ha guadagnato nove posizioni nella classifica Atp e per la prima volta in carriera entrerà nella top 20 del ranking mondiale. Non un traguardo banale perché a 18 anni e 9 mesi diventa il più giovane a riuscire nell'impresa proprio dai tempi di Nadal che, nel 2005, irruppe tra i migliori 20 tennisti del mondo quando aveva un mese di più. Solo 13 giocatori sono stati più precoci: tra loro gente come Borg e Becker, Edberg e Sampras, Agassi e Wilander, Chang e McEnroe. Insomma, un progresso che è una specie di certificazione di qualità per il futuro.

