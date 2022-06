Tennis, assoluti giornalisti: titoli a Ceccagnoli (Tg5), Nappi (Il Messaggero), Valentini e Occhipinti

Una settimana di incontri avvincenti a Castiglione della Pescaia dove si è svolta la 61esima edizione dei campionati italiani giornalisti-tennisti. Un'ottantina i partecipanti che si sono dati battaglia sui campi in terra rossa del bel circolo toscano. Il titolo di campione italiano in singolare è stato conquistato da Riccardo Ceccagnoli (Tg5) che ha battuto con un duplice 6-3 in finale Giampaolo Gherarducci (Mediaset). Nell'over 50 successo di Guglielmo Nappi (Il Messaggero) su Gherarducci costretto al ritiro dopo il 7-5 del primo set. Sia Ceccagnoli che Nappi hanno fatto il bis: il primo aggiudicandosi il doppio 110 con Antonello Valentini (storico dirigente Federcalcio), il secondo nel misto insieme a Romana Ranucci (Italpress). Di seguito tutti i risultati:

Foto di Felice Calabrò



Singolare maschile (round robin)

1° class. Ceccagnoli 2° class. Gherarducci

Ceccagnoli c Gherarducci 6.3 6.3 Gherarducci c Poloni 6.1 6.1 Ceccagnoli c Poloni 6.1 6.2 Gherarducci c Biancatelli 6.0 6.0 Ceccagnoli c Biancatelli p.r. Poloni c Biancatelli 6.1 3.1 rit.



Singolare maschile over 50 (round robin)

1° class. Nappi 2°class. Gherarducci

Gherarducci c Mosca 6.3 6.0 Occhipinti N. c Pastorella 7.5 6.2 Nappi c Biancatelli 6.0 6.0 Nappi c Calabrò 6.0 6.0 Gherarducci c Occhipinti N. 7.6 7.5 Pastorella c Mosca 3.6 3.0 rit. Calabrò c Biancatelli 6.0 6.2 Occhipinti N. c Mosca 6.4 6.2 Nappi c. Mapelli 6.1 6.1 Nappi c. Gherarducci 7.5 rit.



Singolare maschile over 60

1° class Peretti 2° class. Cennamo

Martellini c Isita 6.1 6.1 Grassia c Cuk 3.6 6,3 10.5 Cennamo Pastorella 6.2 6.2 Janijc Martellini 6.0 6.2 Peretti c Grassia 6.1 6.1 Cennamo c Janijc 6.4 7.5 Peretti c Cennamo 6.3 6.1



Singolare maschile over 70

1° class Giroldini 2° class. Mosconi

Occhipinti P. c Sessarego 6.1 6.1 Porcù c Capecchi 6.0 3.2 rit. Mosconi c Esposito 6.1 6.0 Bernacchi c Valentini p.r. Caravella c Ferrari 6.0 6.2 Cuk c Alecchi 6.0 6.1

Porcù c Occhipinti P. 6.3 2.6 10.4 Mosconi c. Bernacchi 6.0 6.1 Cuk c Caravella 6.0 6.1 Giroldini c Porcù 6.0 3.0 rit. Mosconi c Cuk 6.2 2.6 10.1 Giroldini c Mosconi 6.0 3.0 rit.



Singolare femminile (round robin)

1° class. Pellegrini 2° class. Di Caro

Di Caro Cosmi 6.2 6.2 Pellegrini Di Caro 6.4 6.4 Pellegrini Cosmi 6.1 6.1



Doppio over 110

1°class. Ceccagnoli-Valentini 2 class. Mosca Occhipinti N.

Bar-Calabrò c Bernacchi-Esposito 6.2 6.0 De Florio-Nappi c Cennamo-Martellini 6.3 6.3 Ceccagnoli-Valentini c Bar-Calabrò 6.0 6 Mosca- Occhipinti c De Florio-Nappi 6.3 6.1 Ceccagnoli-Valentini c Mosca-Occhipinti 6.4 6.3



Doppio over 130

1° class Valentini Occhipinti P. 2 class. Janijc -Giroldini

Janijc- Giroldini c Alecchi-Sessarego 6.0 6.1 Mosconi-Mapelli c De Florio Porcù 6.4 6.3 Valentini-Occhipinti p: c Caravella-Isita 6.2 6.0 Grassia- Peretti c Ferrari Belelli 6.1 6.1 Janijc-Giroldini c Mosconi-Mapelli 6.2 6.2 Valentini-Occhipinti P c Grassia-Peretti 7.5 6.4 Valentini-Occhipinti P. c Janijc-Giroldini 5.7 6.3 10.5



Doppio Misto

1° class. Ranucci-Nappi 2° class. Di Caro Mosca

Occhipinti Pa.-Occhipinti N. c Cosmi-Poloni 6.3 6.4 Di Caro-Mosca c Occhipinti-Occhipinti 6.4 7.6 Ranucci-Nappi c. Pellegrini-Grassia 6.0 6.1 Ranucci-Nappi c Di Caro-Mosca 6.3 6.0





Foto di Felice Calabrò

Doppio Femminile (round robin)

1° class. Pellegrini-Occhipinti Pa. 2° class. Cosmi-Ranucci

Cosmi-Ranucci c Lanzo-Di Caro 6.3 6.1 Pellegrini-Occhipinti Pa c Cosmi-Ranucci 6.1 6.3 Lanzo-Di Caro c Pellegrini-Occhipinti Pa. 6.1.6.4



Doppio Giallo

1° class. Bar-Bona 2° class. Fassio-Alecchi



Padel contest

1° class. Poloni-Cosmi