Classifica Wta: Osaka sempre leader, invariata la top ten. Arretra Giorgi

Perde quattro posizioni Camila Giorgi e scivola al numero 34 della nuova classifica mondiale del tennis femminile dominata per la 15/a settimana di fila dalla giapponese Naomi Osaka. Nessuna variazione nella top-ten mondiale che vede al secondo posto la ceca Petra Kvitova e poi la romena Simona Halep. Quarto posto per Angelique Kerber e Karolina Pliskova, poi Elina Svitolina, sesta, davanti a Kiki Bertens, Sloane Stephens, Ashleigh Barty ed Aryna Sabalenka.



La 27enne Giorgi è la migliore delle azzurre. Dietro di lei scivola di due gradini Martina Trevisan (numero 157) mentre ne guadagna quattro Giulia Gatto Monticone, numero 162, ritoccando il proprio best ranking. © RIPRODUZIONE RISERVATA