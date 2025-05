Delio Rossi: «Inzaghi? Non lo facevo giocare, segnò e mi mandò a quel paese»

SS Lazio - Newsletter Ogni giorno le notizie della tua squadra del cuore Iscriviti e ricevi le notizie via email

Delio Rossi, intervenendo a Radio Sei, ha parlato del Simone Inzaghi calciatore, quello che allenò nella Lazio del 2008: «Con Simone ho sempre avuto un ottimo rapporto, anche se all’epoca non era contento del minutaggio che gli concedevo. In quella Lazio avevo altri giocatori che stavano meglio fisicamente. Ricordo un episodio contro il Lecce: entra, segna e mi manda platealmente a quel paese. Negli spogliatoi gli chiedo se avesse qualcosa da dire e lui, con una faccia serissima, mi risponde: “No, era con uno dietro”. Era uno spasso, ho un ricordo bellissimo di lui». L'ex tecnico biancoceleste si complimenta con Inzaghi per aver raggiunto con l'Inter la finale della Champions League. «Allenare, però, è un’altra cosa rispetto al giocare. Non basta essere stati bravi in campo: serve sapere trasmettere idee, motivazioni, identità. E soprattutto devi esserci sempre, vivere il ruolo 24 ore su 24. Non esistono pause».

Verso Lazio-Juve: «Mi aspetto una squadra coraggiosa»

Rossi ha poi analizzato la prossima sfida per raggiungere la Champions del prossimo anno: «Credo che la Lazio correrà più rischi rispetto alla Juventus.

Non vedo i bianconeri buttarsi in avanti senza equilibrio. Sarà la Lazio, semmai, a dover giocare la propria partita senza snaturarsi. La strategia conta, certo, ma alla fine decidono sempre l’interpretazione dei giocatori in campo». «Non penso vedremo Marusic altissimo sulla destra - ha detto Rossi a Radio Sei - ma una squadra che proverà a vincerla con le proprie armi, anche rischiando qualcosa. L’idea dev’essere quella di attivare subito gli attaccanti e i trequartisti: meno possesso sterile, più verticalità. La Lazio non deve rinculare, ma attaccare».

Pedro, Dia e le scelte in attacco

Infine Rossi ha ipotizzato lo schieramento di sabato: «Pedro può spaccare la partita se entra dalla panchina, un po’ meno se parte dall’inizio. Discorso opposto per Dia, che rende meglio se ha più tempo per carburare. Le prove di oggi suggeriscono che Castellanos non sia al 100%, quindi Baroni sta valutando delle alternative».

«Sabato contro la Juve sarà una sfida cruciale, forse la più importante di tutte. Servirà lucidità, coraggio e un piano chiaro sin dai primi minuti».