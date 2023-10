Lazio, antivigilia tattica in ottica Sassuolo: Sarri attende Immobile e altri cinque giocatori. Ecco le idee del tecnico

Da oggi si comincia a fare sul serio. Nella seduta pomeridiana odierna Sarri entrerà nel vivo della preparazione tattica in vista del match contro il Sassuolo. Sabato sera per la Lazio sarà opportuno dare seguito a quanto di buono fatto prima della sosta Nazionali. Le due vittorie consecutive contro il Celtic in Champions League e l'Atalanta in Serie A sono state determinanti per ritrovare la serenità dopo diversi risultati altalenanti, ma ora la stagione biancoceleste dovrà partire sul serio, anche se di fronte ci sarà un avversario complicato.

Lazio, Sarri attende Immobile e altri cinque giocatori

Sarri lo continua a ripetere da giorni ai suoi: guai a sottovalutare il Sassuolo, capace di battere di recente sia l'Inter che la Juventus. Il tecnico sa che sarà opportuno avere il gruppo al massimo sia mentalmente e sia fisicamente, per questo incrocia le dita per gli ultimi rientri. Oggi infatti salvo imprevisti dovrebbe rivedersi Immobile e oltre lui anche gli assenti di ieri come Gila, ma soprattutto Provedel e Pedro. A chiudere la lista dei giocatori attesi in campo a Formello ci sono anche gli ultimi reduci dalle Nazionali, Marusic e Vecino, con i quali Sarri potrà cominciare finalmente a preparare la gara del Mapei Stadium con tutta la rosa a disposizione.

Le idee del tecnico in ottica Sassuolo

Di sicuro in campo si vedrà il classico 4-3-3 del Comandante. Tra i pali si farà il possibile per recuperare Provedel dal fastidio al fianco destro. In difesa è ballottaggio sulle fasce, anche se Hysaj e Marusic restano in vantaggio su Lazzari e Pellegrini, mentre in mezzo Patric insidia Casale per un posto accanto a Romagnoli. A centrocampo Rovella scalpita per un'altra chance in cabina di regia. Ai suoi lati è sicuro di una maglia Luis Alberto, mentre Guendouzi proverà a convincere Sarri a puntare su di lui rispetto a Vecino e Kamada. In attacco infine col rientro di Zaccagni si procede verso i soliti esterni del tridente con Felipe Anderson, mentre al centro Castellanos resta in vantaggio su Immobile.