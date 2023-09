Lazio, Lotito avverte: «Io sono il padre di famiglia, se le cose non vanno devo intervenire»

Tre punti in cinque partite sono decisamente troppo pochi per le ambizioni della Lazio. Lo sa Sarri e lo sa Claudio Lotito, che già nei giorni scorsi ha tenuto a rapporto la squadra dopo il deludente pareggio contro il Monza.

Lazio, ritiro e rifinitura pre Torino: tanti dubbi per Sarri. Previsti 35mila spettatori all'Olimpico

In vista della partita contro il Torino, in programma mercoledì 27 alle 20.45, il presidente biancoceleste ha suonato la carica, ma anche lanciato un avvertimento: «Io sono come un padre di famiglia», ha detto intercettato alla Camera dopo le esequie di Stato laiche del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. «L'obiettivo deve essere comune. È chiaro che se qualcuno pensa che si possa risolvere tutto da soli, interviene il presidente della squadra».