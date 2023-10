Lazio, vittoria e due giorni di riposo. Sarri con quasi tutto il gruppo a Formello durante la sosta. Ecco chi parte

Giunti alla seconda sosta Nazionali di questo 2023-24, la Lazio può finalmente sorridere per aver messo a referto le prime due vittorie consecutive della sua stagione. La prima fondamentale col Celtic per il primo posto nel gruppo E di Champions League. La seconda vitale per risalire la china in Serie A, tra l'altro contro un avversario ostico come l'Atalanta, imbattuta all'Olimpico da gennaio 2017. Sembra esser tornato il sereno a Formello e viste le fatiche dell'ultimo periodo Sarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che a questo punto è attesa nel centro sportivo mercoledì pomeriggio per l'allenamento di ripresa.

Lazio, Zaccagni e Provedel in stand-by

Un allenamento nel quale il tecnico avrà quasi tutto il gruppo a disposizione anche se andranno monitorate alcune situazioni. La prima riguarda Immobile, che oggi verrà sottoposto a nuovi esami al flessore della coscia destra. Poi Luis Alberto, uscito affatica dal match contro l'Atalanta e infine Zaccagni, che assieme a Provedel al momento è in stand-by per raggiungere Spalletti con l'Italia. L'esterno ha accusato una distorsione alla caviglia e, come Immobile, verrà monitorato nelle prossime ore sia dalla Lazio che dalla Nazionale. Per il portiere invece si tratta di un forte dolore a un fianco. Quella attuale sarà quindi una pausa di ripasso tattico a Formello, ma anche di gestione delle forze per prepararsi al meglio alla ripartenza contro il Sassuolo.

Marusic, Hysaj e Vecino in partenza

Qualora da domani Zaccagni e Provedel dovessere restare nella Capitale, a quel punto sarebbero solamente tre i calciatori a non essere a disposizione durante la sosta. Si tratta dell'eroe della sfida contro l'Atalanta, Vecino, che con l'Uruguay giocherà contro Colombia e Brasile nelle qualicazioni sudamericane ai Mondiali. Poi c'è Marusic, che col Montenegro prima scenderà in campo in amichevole contro il Libano e poi sarà protagonista nelle qualificazioni all'Europeo contro la Serbia. Qualificazioni all'Europeo nelle quali si vedrà anche Hysaj nella partita che l'Albania giocherà contro la Repubblica Ceca oltre all'amichevole prevista con la Bulgaria.

Entro giovedì 19 ottobre saranno attesi tutti e tre in gruppo a Formello per preparare il match del Mapei Stadium.