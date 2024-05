Lazio verso il Sassuolo con qualche acciacco in difesa. Da stasera può essere sicura l'Europa League

Sono ore di riflessione e commento nell'ambiente Lazio. La vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta è stata riconosciuta da molti tifosi del club capitolino sui social e in tanti tra radio e forum si chiedono quando toccherà anche alla squadra di Lotito fare la voce grossa in certi palcoscenici. Una domanda lecita in attesa di un fine settimana che si preannuncia ricco di emozioni tra il prepartita di domenica dedicato a Eriksson e il post tutto per i saluti finali, principalmente di Felipe Anderson.

Lazio, stasera può arrivare la certezza dell'Europa League

Procedendo per gradi, a proposito di Europa League i biancocelesti potrebbero essere sicuri di giocarla nella prossima stagione già da stasera, visto che l'ultimo turno di questa Serie A 2023-24 verrà inaugurato eccezionalmente alle 20:45 odierne da Cagliari-Fiorentina. Qualora i viola non dovessero uscire vittoriosi dalla Sardegna Arena, dove in un solo colpo si festeggerà la salvezza e l'addio al calcio di Claudio Ranieri, allora la squadra di Tudor non dovrà nemmeno attendere il confronto col Sassuolo per accertarsi dell'undicesima partecipazione alla seconda competizione europea, record tra i club italiani.

Allenamento mattutino senza Patric e Hysaj

In caso di vittoria dei toscani invece ai biancocelesti basterà un punto domenica per la certezza matematica del 7° posto.

Nel frattempo la Lazio a Formello sta proseguendo la preparazione al prossimo match. Il gruppo si è ritrovato stamattina agli ordini di Tudor in una seduta che è stata divisa in due parti. La prima è andata in scena all'interno della palestra, mentre la seconda direttamente sul campo con gli accorgimenti tattici in vista della gara col Sassuolo. Un allenamento nel quale però rispetto a ieri il tecnico croato ha dovuto fare a meno di due difensori, ovvero Patric e Hysaj. L'obiettivo sarà recuperarli entrambi nel minor tempo possibile per non lasciare troppo sguarnito un reparto in cui sì, tornerà Romagnoli, ma non ci sarà per squalifica Casale. Anche domani è prevista una seduta al mattino.