Lazio, ufficiale l'acquisto di Castellanos: «Giocare la Champions era il mio sogno»

L’ufficialità ci ha messo qualche giorno in più ad arrivare, ma ora non ci sono dubbi: Valentín Castellanos è un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante argentino, reduce da una stagione in prestito al Girona condita da 13 gol in Liga, ora è pronto per iniziare la sua esperienza in biancoceleste. Lunedì l’ormai ex giocatore del New York City aveva svolto tutte le visite mediche a Roma ricevendo il via libera per la firma sul contratto quinquennale che lo legherà alla Lazio fino al 2028 con un ingaggio di 1,8 milioni di euro. Ora però c’è anche la certezza con tanto di comunicati ufficiali.

Lazio, Sarri affonda per Zielinski e spunta anche Sabitzer. Abbonamenti: via alla vendita libera

Lazio, adesso è ufficiale: Castellanos è un giocatore biancoceleste

Il primo è stato quello del suo vecchio club: «Castellanos saluta il NYCFC con una cessione record (20 milioni di euro bonus compresi, ndr) e una delle più importanti della storia della MLS». Dalla nota si evince anche che gli statunitensi riceveranno una percentuale della futura rivendita del calciatore. Anche il direttore sportivo, David Lee, ha salutato il calciatore: «Taty avrà di nuovo l'opportunità di giocare in uno dei migliori campionati del mondo mentre gareggerà anche in Champions League.

Dal momento in cui Taty è arrivato a New York – continua il dirigente – la sua qualità, dedizione e professionalità sono state evidenti. È una leggenda qui al NYCFC e gli auguriamo tutti il ​​meglio». Molto più sintetica la Lazio: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Castellanos Gimenez Valentin Mariano Josè, proveniente dalla Major League Soccer, che ha giocato nell'ultima stagione sportiva nella Liga con il Club Girona FC».

Castellanos: «Giocare la Champions era il mio sogno»

Queste invece le dichiarazioni dial suo ex club: «Vorrei ringraziare sinceramente tutti al NYCFC e alper essersi sempre presi cura di me così bene e per aver reso possibile questa mossa. È sempre stato un mio sogno giocare in Europa e ine non potrei essere più emozionato. È stato come far parte di una famiglia e vorrei anche ringraziare i tifosi che hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuto in ogni singola partita». L’argentino ha voluto poi mandare un primo messaggio ai tifosi biancocelesti direttamente dal suo profilo Instagram: «Sono molto felice per questa nuova sfida nella mia carriera, daremo tutto per questa maglia. A presto tifosi». Tra la fine del weekend e l’inizio della prossima settimana è atteso agli ordini distavolta per iniziare davvero la sua avventura con la Lazio. Prenderà la maglia numero 19.