Lazio, ritiro e rifinitura pre Torino: tanti dubbi per Sarri. Previsti 35mila spettatori all'Olimpico

Tempo di ritiro in casa Lazio. I biancocelesti da oggi a pranzo resteranno uniti nel centro sportivo fino alla sfida di domani sera contro il Torino nella quale sarà determinante fare risultato. Salvo imprevisti Sarri avrà la squadra a totale disposizione a differenza di ieri mattina, quando in sette sono stati gestiti per le fatiche dovute ai tanti impegni ravvicinati. Il confronto con la bestia nera Juric non arriva nel momento migliore per il Comandante, ma quest’ultimo sta già pensando alle migliori scelte per cercare di sfatare il tabù granata che persiste dalla prima stagione in cui è approdato nella Capitale.

Lazio, domani il ritiro pre Torino. Fabiani su Guendouzi: «La sua volontà ha fatto la differenza»

Il programma in vista del Toro. Previsti in 35mila all’Olimpico

Prima il pranzo. Poi altra ricca analisi video seguita dalle prove tattiche della rifinitura. Questo il programma del pomeriggio dopo il quale ci sarà la cena e la squadra resterà in ritiro a Formello a differenza del solito. Domattina invece spazio all’ultima sgambata tattica in ottica Torino e poi largo a tutto il classico prepartita prima di arrivare allo stadio Olimpico.

Quella con i granata sarà una sfida determinante, ma ancora una volta non è attesa una cornice di pubblico indimenticabile visto che sono stati venduti solamente 3mila biglietti oltre ai 30mila abbonamenti.

La probabile formazione di Sarri

Tornando alle probabili scelte, Sarri e il suo staff stanno valutando diversi cambi viste le condizioni precarie di diversi giocatori, su tutti. In attesa della rifinitura, la certezza è come al solitotra i pali del 4-3-3 biancoceleste. In mezzo salgono le quotazioni diper sostituire uno dei centrali titolari, mentre sulle fasce si giocano due posti, conper motivi di campo e non solo resta indietro. A centrocamposcalpita per tornare dal 1’, mentreè in pole rispetto ain cabina di regia. Sulla mezzala sinistra invece è difficile pensare a un’esclusione per. Davanti infineè pronto per una chance sull’out mancino. A destra tornerà, mentre al centroè sempre favorito rispetto a