Lazio bloccata dal retrocesso Sassuolo (1-1): a Zaccagni risponde Viti. Biancocelesti in Europa League

La festa all'Olimpico c'è solo nel prepartita e nel post. Prima si prende gli applausi Sven Goran Eriksson, poi Felipe Anderson. Nel mezzo altri 90 minuti incolore che portano la Lazio a un misero pareggio (1-1) contro il retrocesso Sassuolo. Uno Zaccagni sottotono trova il jolly su punizione, ma poco dopo gli risponde Viti smorzando l'entusiasmo dei 52mila tifosi presenti. Tudor porta a casa il punto che serviva per la certezza della qualificazione in Europa League, ma rientra negli spogliatoi solo con dei fischi.

Primo tempo noioso: 0-0 e fischi dell'Olimpico

Tudor conferma tutti i giocatori previsti già alla vigilia, mentre Ballardini manda in campo un undici abbastanza sperimentale vista la retrocessione ormai certa. La Lazio parte forte e al 3’ Cragno è determinante in uscita su Hysaj, trovato alla perfezione da un filtrante di Gila. Il Sassuolo risponde con qualche avanzata potenzialmente pericolosa, ma la vera bravura sta nel chiudere gli spazi alla squadra biancoceleste, fin troppo compassata al punto che si fa vedere con pericolosità solo un’altra volta al 31’. Kamada arriva puntuale sul cross di Pellegrini, ma Cragno è ancora una volta determinante per salvare i neroverdi dal gol. Il primo tempo si chiude con soli 2 tiri in porta per i padroni di casa: ecco spiegati i fischi dei 52mila dell’Olimpico.

Zaccagni illude, ma Viti rovina la festa ai biancocelesti

La seconda frazione inizia lenta come la prima. La Lazio ha bisogno di un'invenzione per sbloccare la gara e al 60' arriva. Zaccagni, un fantasma fino a quel punto, trova il bersaglio direttamente su punizione sfruttando l'errore della barriera avversaria e di Cragno. Un guizzo che sembra poter risolvere la situazione, ma il Sassuolo non è dello stesso avviso e al 66' trova rocambolescamente il pari col primo gol di Viti in Serie A, favorito da una spizzata maldestra di Romagnoli. La squadra di Tudor ha bisogno di una reazione e la cerca anche dalla panchina. Entrano Guendouzi, Felipe Anderson, Lazzari, Pedro e Immobile, ma il pericolo principale per Cragno arriva solo all'85' proprio col capitano, impreciso a tu per tu, mentre i neroverdi mettono timore in contropiede soprattutto col subentrato Laurienté. Serviva un punto per la certezza dell'Europa League, ma l'Olimpico si aspettava tutt'altro all'ultima giornata contro una retrocessa.