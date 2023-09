Lazio, Sarri già pensa al big match col Milan: dal rientro di Hysaj fino a Kamada, ecco i dubbi del tecnico

Alla quinta occasione Sarri è riuscito a battere Juric sulla panchina della Lazio, ma per il Comandante la vittoria contro il Torino è già acqua passata. Il ritiro voluto prima della sfida doveva dare la giusta scintilla e per la terza volta in tre stagioni ha portato i suoi frutti. Vecino e Zaccagni hanno restituito il sorriso perso in un inizio di stagione complicato in campionato e ora l’obiettivo è cavalcare l’entusiasmo per affrontare una trasferta da incubo come quella col Milan.

Lazio, ripresa pomeridiana in ottica Milan

Sia storicamente che durante la gestione Sarri, vincere contro i rossoneri a San Siro è un’impresa per la Lazio. Dall’estate 2021 in tre partite giocate al Meazza tra Serie A e Coppa Italia non solo i biancocelesti hanno incassato tre sconfitte, ma anche subito 8 gol senza nemmeno segnarne uno. Solo una vittoria contro l’altra bestia nera di Sarri da quando è nella Capitale (il Torino) poteva dare la giusta linfa per prepararsi al meglio al confronto con la squadra di Pioli, con la quale secondo il Comandante c’è l’opportunità di mettere una pezza alla falsa partenza con Lecce e Genoa.

Le idee di formazione di Sarri in vista della sfida col Milan

Per non lasciare nulla al caso, anziché la classica ripresa post match mattutina Sarri quest’oggi ha dato appuntamento nel pomeriggio ai suoi calciatori aper iniziare a studiare tatticamente la sfida del Meazza. In attesa della rifinitura che andrà in scena domattina, il tecnico sta già ragionando sul miglior undici da schierare nel big match. In difesa è molto probabile che venga spostatoa destra per fronteggiareconschierato a sinistra e in mezzo la coppia reduce dal clean sheet, ovviamente davanti a. A centrocamporesta la certezza, ma il tecnico sta valutando se puntare su, a quel punto schierando uno train cabina di regia, oppure confermare la linea mediana vista con il Toro. Davanti invece spazio ai soliti tre: