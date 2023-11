Lazio, Luis Alberto non si allena. Sarri spera di recuperare Zaccagni e Vecino

Primo allenamento della settimana concluso. La Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per portare a termine una seduta pomeridiana che ha visto quasi tutto il gruppo a disposizione di Sarri salvo gli infortunati e chi è partito con le Nazionali. Il tecnico ha ritrovato anche chi aveva chiuso il derby in debito di condizione come Patric, Romagnoli e lo stesso Felipe Anderson. L’unico a non vedersi sul campo col resto dei compagni è stato Luis Alberto, ma tutto nella norma.

Ripresa a Formello con gestione per Luis Alberto

Il Mago infatti è stato comunque seguito nelle strutture di Formello. Semplice gestione per lui visti anche gli acciacchi al flessore con i quali aveva approcciato la stracittadina. La squadra ha svolto un programma diviso tra la forza iniziale in palestra e la tecnica sul campo, il tutto con delle partitelle a campo ridotto come ciliegina. Viste le tante assenze sono stati aggregati in tanti dalla Primavera.

Dal portiere Renzetti e i difensori Bedini e Ruggeri, fino al centrocampista Di Tommaso e agli attaccanti Saná Fernandes e Gonzalez. Salvo sorprese tutti rimarranno a disposizione della prima squadra in questa prima settimana di sosta.

Infermeria: le situazioni di Zaccagni, Vecino e Marusic

Difficilmente si vedranno oltre che ovviamente i Nazionali (), anche gli infortunati. In primis, che sta proseguendo la fase di riabilitazione dalla distorsione al ginocchio destro. Ha cominciato a lavorare anche, alle prese con una lieve lesione al gluteo destro (per questo Sarri parlava di schiena dopo la stracittadina). Entrambi cercheranno di mettersi a disposizione in vista della sfida di Salerno, ma saranno decisive le prossime valutazioni. Niente campo infine nemmeno pera causa dei fastidi alla caviglia destra, ma dei tre ko è quello che preoccupa meno. Domani è previsto un allenamento pomeridiano.