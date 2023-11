Lazio, la probabile formazione di Sarri: Marusic e Luis Alberto recuperano, conferma per Immobile

Archiviata anche la rifinitura della Lazio in ottica derby, rigorosamente sotto gli occhi di Lotito. Il patron, arrivato in mattinata per seguire la Primavera, nel pomeriggio ha visto da bordocampo la rifinitura della squadra di Sarri che si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per limare gli ultimi dettagli in vista della stracittadina, anche se domattina ci sarà un’ultima sgambata tattica prima del fischio d’inizio previsto alle 18. Mau avrà quasi tutti a disposizione tranne Zaccagni, costretto a fermarsi a causa di una distorsione al ginocchio destro che non gli permetterà nemmeno di partire con la Nazionale. Al suo posto verrà convocato il giovane Saná Fernandes della Primavera, stamattina vittoriosa 2-0 contro il Torino.

Lazio-Roma, Luis Alberto non si allena e Zaccagni va verso il forfait. Il punto sugli infortunati della squadra di Sarri

Le idee di Sarri per il derby

In base a quanto emerso nel centro sportivo di Formello sarà una Lazio molto simile al formato campionato quella che si vedrà domani contro la Roma. Tra i pali del 4-3-3 biancoceleste ci sarà il solito Provedel. Sulle fasce Marusic è pronto a tornare al posto di uno tra Lazzari e Hysaj, mentre al centro ci sarà spazio ancora per Patric e Romagnoli nonostante il rientro di Casale. In mezzo al campo Rovella scalpita per tornare dal 1’ in cabina di regia. In tal modo Vecino finisce in ballottaggio con Guendouzi per la mezzala destra, mentre a sinistra toccherà a Luis Alberto, oggi regolarmente in campo con i compagni. Davanti infine Pedro prenderà il posto di Zaccagni, mentre gli altri due titolari del tridente saranno Immobile e Felipe Anderson, anche se quest'ultimo durante le prove si è intervallato con Kamenovic per gestire le forze.

Probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: Zaccagni.

Diffidati: -

Squalificati: -