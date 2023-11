Lazio, Sarri punta il Cagliari: Luis Alberto si allena, ancora out Romagnoli e Zaccagni

Neanche il tempo di godersi la qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo che la Lazio è subito chiamata a un altro esame importante. Sabato infatti i biancocelesti saranno impegnati di nuovo in campionato, dove a differenza dell'Europa il ritmo sta lasciando molto a desiderare. Dopo 13 turni la squadra di Sarri è all'undicesimo posto in classifica, per questo il tecnico non si è nascosto dopo il triplice fischio col Celtic: «Questa serata mi rende contento, ma le somme dovremo tirarle col Cagliari».

Lazio, Lotito: «Ieri squadra viva. Sarri mai in discussione». E intanto il tesoretto Champions sale a 19 milioni

Ripresa in ottica Cagliari: le ultime

Contro i sardi quindi ci sarà da aspettarsi una Lazio molto motivata e volenterosa di cancellare la brutta figura di Salerno. O almeno questo ha chiesto Sarri oggi ai suoi calciatori nella seduta di ripresa a Formello in seguito al giorno di riposo concesso come premio ieri. La buona notizia è che nel lavoro prima tecnico e poi tattico si è rivisto Provedel, reduce da 90 minuti con la febbre, così come Castellanos e Luis Alberto, usciti (soprattutto lo spagnolo) acciaccati martedì sera.

Gli unici che non sono a disposizione al momento restano gli infortunati Casale, Romagnoli e Zaccagni, che stanno proseguendo il percorso di riabilitazione nel centro sportivo. Domani intanto è prevista di nuovo una doppia seduta che culminerà con un ritiro. Nel mezzo (ore 13:30) ci sarà la conferenza stampa di Lazzari.