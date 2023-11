Lazio, niente ritorno all'Olimpico per Nesta: agli ottavi di Coppa Italia c'è il Genoa

Non ci sarà il romantico ritorno di Nesta all'Olimpico. L'ex difensore e capitano della Lazio, oggi allenatore della Reggiana, è stato battuto al Ferraris dal Genoa ai tempi supplementari per 2-1. Ad affrontare i biancocelesti all'Olimpico, il prossimo 5 dicembre, sarà il Grifone, che proverà a replicare il successo della seconda giornata di campionato, quando i rossoblù vinsero 1-0 grazie al gol di Retegui.

Alla vigilia del match di Marassi, Nesta non aveva nascosto l'emozione per un possibile ritorno nell'Olimpico biancoceleste: «Se mi fanno anche solo sedere all'Olimpico...

offrirò una cena a tutti! È una cosa personale, ma ci tengo, e il messaggio che deve passare è che faremo di tutto per provarci». Ed effettivamente la Reggiana ci ha provato. Gli emiliani sono passati in vantaggio, al 37' del primo tempo, con il gol di Varela, ma hanno sprecato troppe occasioni per il raddoppio.

📣 Nuova appuntamento in calendario

🗓️ Martedì 05/12, ore 21.00

🏆 Ottavi di finale contro il @GenoaCFC #AvantiLazio 🦅 pic.twitter.com/pgxHiGNXWm — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 1, 2023

Nella ripresa è venuta fuori la qualità del Genoa, che ha prima pareggiato il match grazie a un bel gol da fuori area di Haps al 53' e poi ha completato la rimonta ai supplementari con il sesto gol stagionale di Gudmundsson, a segno al minuto 99. Ora, agli ottavi di finale, la sfida dell'Olimpico contro la Lazio. Chi vince affronterà poi ai quarti la vincente di Roma-Cremonese.