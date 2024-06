Lazio, obiettivo svecchiamento della rosa: tra i profili giovani spunta anche Daniel Maldini

Tra una cessione importante e l'altra, la Lazio continua a sondare il terreno su tanti profili in entrata per costruire la squadra della prossima stagione che dovrà seguire un politica ben fissata da Fabiani, ovvero il ringiovanimento della rosa. I biancocelesti infatti con un'età media di 28,3 anni sono secondi solo all'Inter in Serie A (28,7), mentre considerando i top 5 campionati europei sono al sesto posto dietro a Rayo Vallecano (29,3), Atletico Madrid (28,8), Cadice (28,5) e Bochum (28,5).

Lazio, proposto Daniel Maldini

A tal proposito quindi la squadra di mercato guidata da Fabiani sta valutando tanti profili tra i 18 e i 25 anni per far collimare la necessità di investire in maniera oculata con quella di abbassare l'età media. Ecco perché di recente è stato preso in considerazione Daniel Maldini. Il figlio d'arte è stato proposto dopo un'ottima seconda parte di stagione al Monza con 4 gol e 1 assist in 11 presenze dopo la parentesi difficile di Empoli. Un rendimento che ha stregato lo stesso Palladino: «Ha un cognome pesante, ma ha un grandissimo talento». Quest'ultimo lo porterebbe volentieri alla Fiorentina, su di lui c'è anche il Torino e adesso all'elenco si aggiunge la Lazio. Per il Milan il classe 2001 vista la scadenza nel 2025 può cercarsi una nuova sistemazione e Fabiani lo considera un investimento interessante al di sotto degli 8 milioni di euro.

Gli altri giovani nel mirino: Dele-Bashiru in pole

Cifra simile a quella con la quale il ds biancoceleste vuole chiudere Dele-Bashiru. Ad oggi, sebbene qualche momento di stallo, la trattativa per il trequartista dell’Hatayspor è la più calda. Fabiani che ne ha già parlato più volte con gli agenti e sta provando a chiudere a 5 milioni nonostante la clausola per i club al di fuori della Turchia sia di 7. Il Genk ne chiede almeno 20 per il talentuoso classe 2004 El Khannouss, mentre per il 19enne Cristo Muñoz basterebbero le commissioni visto che si libererà dal Barcellona B, ma Lecce e Almeria fanno sul serio per lui. A proposito di Spagna, come terzino sinistro piace il giovanissimo Obrador del Real Castiglia, ma le candidature di Cabal (magari in un pacchetto unico con Noslin) e Doig sono maggiormente prioritarie. In attacco invece il profilo giovane sondato è quello di Bazdar del Partizan Belgrado, con un valore attorno ai 7 milioni.