Lazio, Kamada: «Qui per la Champions. Sono un giocatore diverso da Milinkovic»

Dopo le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, oggi pomeriggio è stato il turno delle presentazioni in conferenza stampa per tre nuovi arrivati in casa Lazio. Il primo è stato Valentin Castellanos, poi è toccato a Isaksen e infine a Kamada. Anche per lui ha prima preso parola Fabiani: «Daichi ci ha fatto un po’ tribolare perché lo volevano tanti club importanti. Siamo stati molto attenti sull’aspetto mentale e la voglia di venire a giocare alla Lazio, squadra che ha voluto fortemente». «Sono contento di essere arrivato alla Lazio e vorrei ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di essere qui» ha dichiarato il giapponese.

Hai parlato con qualche giocatore giapponese prima di venire qui? E su Leiva e Milinkovic…

«Ho parlato solamente con Tomiyasu.

So che ci si aspetta tanto da me, ma io non posso fare lo stesso lavoro di Milinkovic, ma posso dare tanto alla squadra con il duro allenamento».

Lazio, Castellanos: «Non ci ho pensato due volte a venire qui. Sogno l'Argentina»

Come hai passato i mesi di inattività?

«Raccontare l’estate è difficile in questo momento. In poche parole non mi aspettavo un momento così difficile, ma non potevo scegliere una squadra così facilmente. Ora sono contento di essere qui alla Lazio con giocatori e allenatore bravi con i quali posso crescere».

Sul passaggio di Endo al Liverpool...

«Sono contento per un giocatore come lui che a 30 anni è andato in una squadra così importante, nonostante non sia semplice alla sua età».

Perché hai scelto la Lazio?

«Volevo una squadra che giocava in Champions. Poi sulle offerte ricevute, dopo aver parlato col presidente ha sentito l’entusiasmo giusto. Sapevo che Sarri è molto bravo tatticamente e mi può aiutare a crescere. Tifosi giapponesi? Non sono un tipo molto popolare in Giappone, non vi aspettate grande seguito. Champions? Non saprei perché mi sono espresso così bene in Europa. Io non sono un giocatore che fa risultato da solo, ma dipendo da come gioca la squadra».

🎙️ Kamada: “Ho scelto la Lazio perché penso che con mister Sarri posso migliorare molto tatticamente, voglio crescere ancora” pic.twitter.com/IT4akIDhvt — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 24, 2023

Sei l’unico dei nuovi che ha giocato titolare: come ti sei trovato con Luis Alberto e Cataldi? E sul ko di Lecce…

«I compagni mi hanno detto che a Lecce è sempre dura. All’inizio pensavo potesse andare bene dopo il gol, ma nel secondo siamo crollati. Non possiamo giocare tutte le partite perfette. Ora speriamo di fare bene nelle prossime gare e direi che il mio debutto non è stato perfetto. Però ho avuto poco tempo, quindi posso dare molto di più alla squadra».