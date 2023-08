Lazio, Isaksen: «Radu mi ha detto che l'ho fatto smettere. I soldi spesi per me? Mostrerò che li valgo»

Dopo le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, oggi pomeriggio è stato il turno delle presentazioni in conferenza stampa per tre nuovi arrivati in casa Lazio. Il primo è stato Valentin Castellanos, dopodiché è toccato a Gustav Isaksen, introdotto così da Fabiani: «Non sta a me dire quali sono le caratteristiche di Isaksen perché ne abbiamo pagato le spese. Ci fece due gol in Europa e quando vedo un giocatore che mi fa gol cerco sempre di toglierlo alla concorrenza. Ha dei valori straordinari ed è un giocatore che va per la maggiore. Anche qui la differenza l’ha fatto lui perché non ci ha pensato due volte a venire alla Lazio». «Ciao a tutti – esordisce l’esterno – sono Gustav e sono contento di essere qui, grazie per le belle parole ed essere qui è un sogno. Non vedo l’ora di indossare di nuovo questi colori. Abbiamo perso la prima gara, ma cercheremo di rifarci domenica»

Sul trasferimento alla Lazio…

«Ovviamente è un onore che un club come la Lazio ha voluto pagare così tanto per un giocatore come me.

Ora il mercato è in crescita e sarà un piacere poter onorare la cifra spesa per me».

Come ti senti a far parte di questa generazione danese?

«La lega danese sta crescendo molto. Ci sono tre squadre che potrebbero raggiungere la fase a gironi in Europa e io sono molto felice di questa opportunità con la Lazio».

Quando sei arrivato a Formello i nuovi compagni ti hanno detto qualcosa rispetto al passato?

«Molti compagni mi hanno accolto al centro sportivo ricordandomi quelle due partite. Radu mi ha detto che ha smesso di giocare per colpa mia (ride, ndr). Mi dispiace per quello che ho fatto, ma ora diciamo che sto dal lato giusto».

Sull’accoglienza dei tifosi…

«È stata una grande sorpresa trovare tutti quei tifosi, è stato pazzesco e mi hanno dato grande supporto e io farò tutto per ricambiare l’affetto. Noi vogliamo superare il girone di Champions e fare bene in campionato. Sarri sicuro vorrà vincere dopo essere arrivato secondo»

Chi vorresti incontrare in Champions? E sulla Nazionale maggiore danese…

«È stato molto bello giocare contro il Liverpool, ma ora affronterò altri giocatori tra Serie A e Champions. Sono pronto per tutti. Nazionale? Ora il focus è solo sulla Lazio, ma sono sicuro che se farò bene arriverà la chiamata del ct».

Dove può arrivare Isaksen…

«Le due partite che ho giocato contro la Lazio sono state ottime, ma ora sono certo di poter crescere tanto qui. Sono circondato da ottimi compagni di squadra e c’è un grande mister».

Sul clima e Sarri…

«In Danimarca abbiamo al massimo 15 gradi, quindi il caldo qui è molto alto. Mi dovrò abituare e farò di tutto per adattare il mio stile al calcio italiano».