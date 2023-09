Lazio, Immobile: «Con il Monza sarà come una finale. Ho sentito troppe cose non vere su di me»

Poco prima dell'inizio della rifinitura della Lazio in ottica Monza, ci ha pensato Ciro Immobile a presentare la sfida di domani sera. In assenza della conferenza stampa di Sarri, il capitano biancoceleste si è espresso così ai canali ufficiali del club: «Quello di martedì è stato un finale da copione di film. Ho detto a Ivan (Provedel, ndr) a fine partita di non andare a dormire perché doveva godersi ciò che era successo. Lui ci ha regalato il risultato che speravamo e meritavamo. Ora speriamo che sia il vero inizio della nostra stagione perché dobbiamo rimetterci in carreggiata in campionato a partire dal Monza».

Lazio, Immobile presenta la sfida col Monza

Ancora su Provedel: «Sono molto contento per Ivan perché è un ragazzo per bene che lavora sodo, sempre in silenzio, gli va sempre bene tutto. Quelli così nello spogliatoio hanno un peso specifico a livello di personalità, carattere e professionalità. È stato un premio per quello che ci ha fatto vedere da quando è arrivato, ma anche per la partita che ha giocato la squadra». Poi su domani sera: «Per noi col Monza sarà una finale, non c’è altra parola per descrivere la gara. In questo inizio campionato i risultati non ci stanno accompagnando per quello che stiamo esprimendo nei 90 minuti. Anche a Torino non abbiamo fatto troppo male, né tantomeno col Genoa. L’unica partita con un approccio sbagliato è stata a Lecce. Ora però dobbiamo cominciare a recuperare quanto perso».

«La vita del calciatore è fatta di momenti. Ora serve un Ciro tranquillo»

Immobile parla poi della squadra: «Dobbiamo capire che al di là dei punti persi bisogna ritrovare lo spirito visto contro l’Atletico Madrid tornando a essere quelli del campionato scorso. Stiamo affrontando un periodo con tante partite perciò dobbiamo essere concentrati ordinati e dobbiamo voler raggiungere a tutti i costi i risultati sperati. Tra l’altro sono sicuro che se avessimo perso martedì il pubblico ci avrebbe applaudito lo stesso perché ha visto che non volevamo assolutamente perdere». Poi si toglie qualche sassolino: «Io come ho detto prima dell’Atletico resto sereno perché il mister è tranquillo. Con lui ormai ci diciamo tutto, ora mi vede che cerco di fare il possibile, ma lui si fida di quello che posso dare. Alla fine pesa più a me la mancanza di gol e prestazioni. La squadra però adesso ha bisogno di un Ciro tranquillo che torni a essere quello che è sempre stato».

«L'importante è dare un contributo. Ho sentito cose non vere su di me»

E ancora: «L’importante è che arrivi un aiuto da parte mia, poi qualsiasi esso sia conta che io faccia sentire la mia presenza in campo. Se ad esempio sono circondato da 6 giocatori significa che si possono aprire gli spazi per altri. Dei numeri sono meno soddisfatto, ma torneranno presto». Mancano tre gol per arrivare a quota 200 con la Lazio: «Non male, ma voglio continuare. Ho sentito troppe cose che secondo me non sono vere.

Tipo che non è possibile che avrei continuato a segnare con una certa continuità. Semplicemente nella vita quotidiana e in quella di un calciatore ci sono dei momenti più difficili che vanno affrontati. Ora per far entrare la palla serve uno sforzo in più e io dovrò farlo».