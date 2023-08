Lazio, ecco Guendouzi: il francese sbarca a Ciampino davanti ai suoi nuovi tifosi

Dopo una lunga attesa, il tanto agognato colpo finale a centrocampo è arrivato. Matteo Guendouzi ha definitivamente raggiunto la Capitale. Il mediano ormai ex Marsiglia è sbarcato alle 16:30 circa con un volo privato all’aeroporto di Ciampino dove ad attenderlo c’erano un centinaio di tifosi alla ricerca di selfie e autografi. Con lui la Lazio ha chiuso gli arrivi sulla linea mediana. Il franco-marocchino arriva dopo un lungo tira e molla, sia con l’OM, sia con il suo l’entourage, col quale andranno limati gli ultimi dettagli.

Guendouzi sbarcato nella Capitale

Guendouzi si lega ai biancocelesti per circa 13 milioni di euro come costo base più altri 5 legati ai bonus. Esulta di certo Sarri, che dopo il Genoa non aveva nascosto la necessità di aggiungere un giocatore con le sue caratteristiche alla rosa: «È un centrocampista di grande carica nervosa e mentale. Non è un fine palleggiatore, ma è uno con un profilo che noi non abbiamo ancora». Guendouzi firmerà un quinquennale a circa 2,2 milioni ma con bonus attraverso i quali facilmente potrà arrivare oltre i 2,6. Dopo le esperienze in Ligue 1, Premier League e Bundesliga, ora si avvicina l’approccio con la Serie A per l'ex Arsenal, che più tardi svolgerà anche le visite mediche.