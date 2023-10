Lazio, scattano le prove anti-Fiorentina: le ultime di formazione sui biancocelesti

Dopo il giorno di riposo è scattata la tattica a Formello. La Lazio si è ritrovata oggi nel proprio centro sportivo per iniziare le prove in vista della difficile sfida contro la Fiorentina. I biancocelesti saranno chiamati a cancellare al più presto il brutto ko in Champions League contro il Feyenoord. Proprio questo ha chiesto Sarri alla sua squadra giovedì, al rientro dall'Olanda, perciò lunedì sarà vietato qualsiasi passo falso a partire dall'approccio e l'atteggiamento, le due componenti principali che hanno deluso il Comandante dal De Kuip.

Lazio, le idee di Sarri in vista della Fiorentina

Il tecnico sta ragionando sul 4-3-3 da contrapporre a quello di Italiano anche se solo nella rifinitura di domani si entrerà nel vivo delle prove. Di certo tra i pali bisognerà attendersi Provedel. In difesa si va verso due cambi. Uno è Patric al posto di Casale. L'altro dovrebbe essere Lazzari per uno tra Hysaj e Marusic. In mezzo al campo ci sono i dubbi principali, a partire da Luis Alberto, tra i più spremuti finora. Sarri vorrebbe rilanciare Kamada, ma deve ancora decidere se come mezzala sinistra o destra. Nel primo caso ci sarabbe uno tra Guendouzi e Vecino dall'altra parte, con uno tra Rovella e Cataldi in cabina di regia. Nel secondo invece il dubbio rimarrebbe solo per il regista con un posto tra Cataldi e Vecino. Infine davanti Zaccagni sembra essere l'unico verso la conferma. Castellanos infatti scalpita alle spalle di Immobile e Pedro invece insidia Felipe Anderson.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale.

Diffidati: -

Squalificati: -

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Comuzzo, Milenkovic, M. Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Beltran. All.: Italiano.

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Pierozzi, Dodò, Kayode.

Diffidati: -

Squalificati: -