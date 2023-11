Lazio-Feyenoord: dove vederla, probabili formazioni e orario

Decisiva. Con la voglia di Sarri di vincere. «Voglio il riscatto, anche se la nostra priorità - ha detto il tecnico in conferenza stampa ieri - è quella di riprendersi la Champions League attraverso la Serie A». Un Sarri arrabbiato, teso, quello visto, dopo che la società lo ha messo spalle al muro richiedendo una presa di posizione pubblica dopo le nuove offerte arrivate dall'Arabia Saudita. Richiesta accettata:«Resto e combatto». Il clima attorno alla Lazio che stasera alle 21 affronta il Feyenoord è questo. Con sempre il dubbio Immobile lì davanti alla ricerca del gol numero 200 con la maglia biancoceleste. Il capitano stavolta a differenza di quanto successo contro Fiorentina e Bologna dovrebbe partire dall'inizio. Il primo pallone si muove alle 21: arbitra il polacco Marciniak.

Lazio, Provedel: «La squadra è arrabbiata. Ora affrontiamo di petto il Feyenoord, poi il derby»

Lazio-Feyenoord, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. All.: Slot.

Dove vedere Lazio-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Lazio-Feyenoord è in programma questa sera alle 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Il match della squadra di Maurizio Sarri si potrà vedere in diretta su Sky Sport. In streaming anche attraverso l'applicazione Sky Go oppure su Now Tv. Sempre in streaming la gara si potrà vedere su Mediaset Infinity, che ha i diritti della massima competizione europea.