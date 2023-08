Lazio, ecco il terzo colpo dell'estate: Isaksen arriva nella Capitale ed è pronto a firmare per cinque anni

Mentre la squadra è di ritorno dalla Spagna dopo la sconfitta per 2-1 contro il Girona, all’aeroporto di Fiumicino è arrivato il terzo acquisto di questa estate per la Lazio. Gustav Isaksen infatti è sbarcato definitivamente nella Capitale alle 23:30 e poco dopo ha ricevuto l’abbraccio di decine di tifosi che, dopo Kamada, hanno così terminato la settimana accogliendo un altro colpo.

L’ormai ex calciatore del Midtjylland costerà ben 17 milioni di euro di cartellino, mentre si appresta a firmare un quinquennale a 1,3 milioni a salire più bonus. Il classe 2001 domani mattina è atteso al Paideia International Hospital per svolgere le visite mediche di rito alle ore 9. Dopo queste ultime avrà il via libera per la firma e il conseguente via libera per la sua nuova avventura in biancoceleste.