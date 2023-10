Lazio, doppia seduta a Formello: Sarri dirige la tattica, ma gestisce anche Rovella

Archiviato anche l'ultimo allenamento della settimana per la Lazio. La prima parte di sosta Nazionali si è chiusa oggi con una doppia seduta a Formello. In mattinata come al solito la squadra è stata divisa per reparti. Difensori con Sarri per le ripetizioni tattiche, mentre centrocampisti e attaccanti si sono disimpegnati con Martusciello sulle azioni con tiri in porta. Nel pomeriggio invece il gruppo è stato riunito per delle partite a campo ridotto riproponendo gli schemi mattutini prima di lasciare il centro sportivo e tornare direttamente lunedì.

Gestito anche Rovella: la situazione degli acciaccati

La differenza rispetto a ieri è che non si è allenato nemmeno Rovella con il gruppo. Il centrocampista è stato semplicemente gestito per evitare guai muscolari e nel pomeriggio ha svolto un lavoro differenziato sul campo assieme a Luis Alberto, reduce da un affaticamento agli adduttori. Tutti e tre sono attesi già da lunedì in gruppo assieme a Provedel, ai box per un ematoma a un fianco. Servirà qualche giorno in più invece per Immobile, che comunque cercherà di essere a disposizione per la gara di ripresa contro il Sassuolo di sabato prossimo alle 20:45.

Stesso discorso per Zaccagni, al momento con la Nazionale per cercare di esserci nel match con l'Inghilterra di martedì, ma ancora dolorante alla caviglia destra. Da giovedì prossimo invece si rivedranno gli altri tre giocatori partiti con le rispettive Nazionali, perciò Marusic, Hysaj e Vecino.