Lazio, Guendouzi nel mirino della Premier League: l'Aston Villa di Emery resta alla finestra

Separato in casa con Tudor, di nuovo centrale con Baroni. Il cambio di tecnico ha modificato momentaneamente gli scenari futuri di Matteo Guendouzi alla Lazio, per diverse settimane considerati lontani da Formello visti i battibecchi con l'allenatore precedente. L'idea del club è la solita, ovvero che la prossima stagione si ripartirà dall'ex OM, ma il suo profilo continua ad essere considerato caldo sul mercato qualora dovesse arrivare un'offerta importante.

Lazio, Guendouzi flirta con la Premier League

Qualche settimana fa, prima delle dimissioni di Tudor, Fabiani parlava così della situazione di Guendouzi: «Matteo è un giocatore della Lazio - le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club - e quindi rimane alla Lazio. Quando abbiamo preso Tudor lo sapeva perfettamente che sarebbe rimasto Guendouzi. Con l’addio di Sarri ci siamo trovati di fronte alla scelta di dover prendere un traghettatore o di scegliere un nuovo allenatore.

Bisogna fidarsi delle persone che lavorano. Io non sono incollato alla persona. Adesso sento che c’è un esodo di massa, ma non è assolutamente vero».

L'Aston Villa vigilia sul francese, lo sponsorizza Emery

Eppure il francese, come tutta la rosa biancoceleste, non è incedibile e con l'offerta giusta potrà partire, con la pista Premier League molto calda. Il campionato inglese è quello che attira di più il numero 8 biancoceleste, soprattutto se a cercarlo è una squadra che giocherà la Champions League. L'Aston Villa infatti è alla finestra e dall'Inghilterra insistono sul fatto che in caso di cessione di Douglas Luiz alla Juventus la scelta per il sostituto potrebbe ricadere proprio su Guendouzi, allenato da Emery già all'Arsenal nel 2018-19 e per qualche mese nel 2019-20, accumulando 66 presenze, 1 gol e 4 assist. Quasi un inamovibile, per questo non è escluso che i Villans possano bussare a Formello per l'ex OM, ma non verranno accettate offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Resta vigile anche il Newcastle.