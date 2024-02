Lazio, rifinitura in ottica Cagliari. E Russell Crowe si propone: «Sogno l'Olimpico con l'elmo del Gladiatore»

Si avvicina la sfida con il Cagliari. Archiviato il pesante ko con l'Atalanta, la Lazio è pronta per il nuovo esame. Domani alle 15 i biancocelesti scenderanno in campo contro i rossoblù per cercare di ripartire al più presto nella corsa Champions. Il quarto posto si è allontanato a 5 lunghezze, ma ancora nulla è perduto, come stanno ribadendo a più riprese sia Sarri che il ds Fabiani nel centro sportivo di Formello.

Nel frattempo Russell Crowe dopo essersi preso la scena a Sanremo ha parlato della sua rinomata passione per la Lazio ai microfoni di Rtl: «Tifo Lazio. L'aquila è bellissima. L'Olimpico? No, non ho mai visto la Lazio giocarci. Ci sono stato solo una volta per vedere la Juventus, mi aveva invitato il mio amico Alessandro Del Piero. Mi portate a vedere la Lazio? Sì, certo che vengo, sarebbe bello. Penso che potrei impazzire nel vedere la Lazio allo stadio Olimpico. Magari entro con l'elmo de "Il Gladiatore"».

L'appello ha scatenato a gran voce i tifosi biancocelesti, che adesso chiedono al club di invitare l'attore per la sfida col Bayern Monaco in Champions League.

Le idee di Sarri in ottica Cagliari

Tornando a ciò che ha detto il campo invece, in base a cosa è emerso dalle prove tattiche alla Unipol Domus qualche cambio ci sarà. Non in porta, dove giocherà Provedel. In difesa Casale prova a insidiare Gila, così come Hysaj con Marusic e Pellegrini con Lazzari, mentre l'unico certo del posto è Romagnoli. Patric anche oggi ha svolto una parte dell'allenamento da solo e mette nel mirino la sfida di Champions. A centrocampo senza Rovella (squalificato) tornerà Cataldi, mentre Guendouzi e Luis Alberto restano in vantaggio su Vecino e Kamada. Davanti infine è previsto il ritorno di Immobile nel tridente con Felipe Anderson e Pedro, quest'ultimo favorito su Isaksen. Ancora niente da fare per Zaccagni, mentre dalla Primavera si aggregheranno Napolitano e Sana Fernandes.

Le probabili formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. All.: Ranieri.

Indisponibili: Rog, Shomurodov, Oristanio, Mancosu, Sulemana, Hatzidiakos.

Diffidati: Pavoletti.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: Zaccagni.

Diffidati: Vecino, Romagnoli, Pellegrini, Sarri.

Squalificati: Rovella.