Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Sarri conferma Isaksen, torna Immobile dal 1'. Ranieri con il dubbio Lapadula

Il tanto temuto esame Cagliari è in arrivo per la Lazio. Sarri ci ha tenuto a sottolinearlo fin dal triplice fischio contro il Celtic che le vere risposte le avrebbe volute contro i sardi. Secondo il tecnico è più semplice trovare motivazioni in Champions League. Peccato però che la classifica dei biancocelesti in Serie A è da dimenticare. L'undicesimo posto a 7 punti di distanza dall'obiettivo, ovvero il quarto, non permette più passi falsi, per questo Mau si è fatto sentire a più riprese durante la doppia rifinitura odierna dove è stato provato oltre al 4-3-3 anche il possibile modulo avversario.

Le probabili scelte di Sarri e Ranieri

In base a quanto emerso nel centro sportivo di Formello, tra i pali della Lazio ovviamente ci sarà il solito Provedel. In difesa salvo sorprese verrà ancora riproposto il quartetto con Lazzari e Marusic sulle fasce e Patric con Gila in mezzo. A centrocampo Rovella e Cataldi si contenderanno un posto in cabina di regia, mentre Guendouzi e Luis Alberto sono favoriti come mezzali rispetto a Vecino e Kamada. Davanti Immobile è pronto a tornare dal 1', così come Isaksen e Felipe Anderson, con Pedro pronto a subentrare. Ranieri dal canto suo è indeciso tra il 4-3-1-2 e il 3-4-1-2 dove davanti sono attesi Petagna e Lovumbo, tallonati però da Oristanio e Lapadula. Tornano tra i convocati Nandez e Mancosu.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale, Romagnoli, Zaccagni.

Diffidati: Immobile, Zaccagni.

Squalificati: -

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Makoumbou, Prati, Augello; Viola; Petagna, Lovumbo. All.: Ranieri.

Indisponibili: Rog, Di Pardo.

Diffidati: -

Squalificati: -