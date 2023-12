"Lazio 1974: grande e maledetta", la nuova serie sui biancocelesti: quando e dove vederla

Un periodo tumultuoso non solo tra le strade della città, ma anche nello spogliatoio della Lazio che negli anni '70 è passata dall'inferno alla gloria, per poi sfaldarsi nella tragedia. Tutto questo e anche di più nella miniserie firmata da Sky Sport "Lazio 1974: grande e maledetta" in arrivo il 5 gennaio 2024 in esclusiva. Per la prima volta, l'emittente telvisiva ha collaborato con una squadra di Serie A per celebrare un momento significativo della sua storia con tanti personaggi che sono intervenuti per portare le loro memorie.

Lazio: Romagnoli e Isaksen verso il rientro con l'Empoli, due giornate di squalifica per Lazzari

"Lazio 1974, grande e maledetta": quante puntate ci sono

Sky Sport ha deciso di produrre questo omaggio ai biancocelesti in tre puntate che andranno in onda a partire dal prossimo anno. L'obiettivo dei registi è stato quello di raccontare attraverso le testimonianze dei protagonisti e degli avversari la parabola degli anni Settanta della squadra di Maestrelli.

Dall'ascesa alle morti premature nel violento contesto politico di quegli anni.

La prima puntata: "La grandezza"

Nel primo episodio viene raccontata la favola della Lazio, che dalla serie cadetta sfiorò uno scudetto nel 1973, per poi vincerlo una stagione dopo. Un gruppo diviso, rissoso e spaccato in due fazioni che si scontravano in allenamento, per poi tornare compatto in Serie A grazie all'aiuto dell'allenatore, bonario e psicologo, che propose il calcio totale in Italia grazie anche ai talenti cristallini di quella rosa.

"Pistole e palloni"

Il carattere di quegli anni si poteva notare anche nei comportamenti dei calciatori che giocavano con palloni e pistole, in una Roma violenta alle prese con contrasti sociali, austerity e l'imminente referendum sul divorzio. Una squadra che ha fatto parlare di sé, inserita a pieno nelle dinamiche di quei tempi, fatta di ragazzi esuberanti come Giorgio Chinaglia che ha pagato il rapporto teso con la tifoseria avversaria fino all'addio negli Stati Uniti.

"La maledizione": il terzo appuntamento

Le basi della squadra-miracolo vengono minate dall'addio dell'attaccante e dalla malattia di Maestrelli. In questa situazione la rosa comincia a sfaldarsi fino a subire il trauma della scomparsa di Re Cecconi, il centrocampista ventottenne che è stato ucciso in una gioielleria di Collina Fleming forse scambiato per un rapinatore.

La Lazio e il materiale inedito della serie

Il materiale presente all'interno della minserie firmata Sky presenta molti spunti inediti recuperati proprio grazie alla colaborazione della squadra della Capitale. Sono state ritrovate delle immagini dell'epoca girate dalla Tribuna Tevere che cosentono di rivivere l'impresa di quei giocatori in veste nuova. Più di trenta le testimonianze per rendere ancora più speciale il tutto: da Nicola Pietrangeli al figlio del Presidente della Repubblica Giancarlo Leone, fino a Pannofino, attore e tifoso biancoceleste. Oltre a loro, anche i rivali dell'epoca hanno prestato la voce Da Fabio Capello a Oscar Damiani, fino ai figli di Pino Wilson, Tommaso Maestrelli e alle parole del presidente Lotito.

"Lazio 1974, grande e maledetta": dove vederla

In onda su Sky Sport dal 5 gennaio 2024, la miniserie della Lazio voluta da Stefano De Grandis è disponibile anche on demand e su NOW. La regia e la realizzazione sono a cura di Massimo Bomprezzi e Andrea Parini. Il montaggio, invece, porta la firma di Fabio Fiorentino e la consulenza editoriale di Guy Chiappaventi. Grafiche di Andrea Gilardi e Salvatore Allegrezza.