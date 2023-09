Juventus-Lazio: dove vederla, probabili formazioni e orario

Aggiornamenti in evidenza

Altro giro, altra trasferta per la Lazio. Maurizio Sarri, dopo il Napoli, affronta ancora il suo passato volando a Torino per sfidare la Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri sono a quota sette punti in classifica, mentre i biancocelesti, proprio grazie al successo del Maradona, sono a tre e ancora staccati dalle zone di alta classifica. Proprio per questo lo scontro diretto dell'Allianz Stadium assume ancora più importanza: il campionato è appena iniziato, ma ogni punto è d'oro.