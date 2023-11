Martedì 14 Novembre 2023, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 10:38

Spalletti lo ha chiamato venerdì scorso, poche ore prima di ufficializzare le terze convocazioni della sua nuova carriera da ct, e gli ha detto che lo avrebbe lasciato a casa. Una forma di rispetto verso un'icona dell'Italia campione d'Europa, il primo capitano della sua nazionale che ha debuttato a Skopje il 9 settembre scorso. Immobile, quella notte, segnò il gol dell'1-0 contro la Macedonia, pareggiato nel recupero da una clamorosa punizione di Bardhi. Ma al ritorno, venerdì allo stadio Olimpico, Ciro non ci sarà.

Ciro Immobile furioso per il no di Spalletti

Un brutto colpo, dal punto di vista psicologico, perché l'attaccante di Torre Annunziata aveva segnato su rigore contro la Fiorentina il gol del successo della Lazio a pochi secondi dalla fine e poi aveva regalato a Sarri il rilancio in Champions con la rete dell'1-0 contro il Feyenoord. Una prodezza simile a quelle dei vecchi tempi, che gli avevano consentito di raggiungere il record dei 200 gol con la maglia biancoceleste. Proprio Spalletti, tra l'altro, lo aveva chiamato per complimentarsi. «Grande gol, Ciro, davvero». Ma non è bastato al ct per chiamare in un gruppo allargato anche Immobile, tra l'altro per una partita che si giocherà a Roma, dove Ciro aveva aperto la cavalcata europea al debutto contro la Svizzera. Il tecnico toscano ha spiegato che in questo momento Scamacca, Kean e Raspadori gli danno più garanzie ma che le porte di Coverciano restano sempre aperte, come accadeva con Mancini. Il problema è che se due gol in quattro giorni, anche piuttosto pesanti, non sono stati sufficienti, che cosa servirà ancora per tornare in Nazionale? Immobile ci è rimasto male anche se ha apprezzato la telefonata del ct. La rabbia con cui ha giocato il derby e l'ammonizione per gli scontri con i difensori giallorossi nascondevano anche il desiderio di dimostrare che finalmente il peggio è passato e che è pronto, a trentatré anni, a rimettersi in gioco per la maglia azzurra. Proprio lui che dopo lo spareggio di Palermo perso contro la Macedonia voleva chiudere con l'Italia perché non sopportava l'idea di essere il capro espiatorio di un'eliminazione su cui invece pesano ancora i due rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera, all'andata e al ritorno. Gli attacchi della stampa del Nord e anche le accuse via social dei tifosi lo avevano ferito a tal punto che Mancini fu costretto a chiamarlo e a convincerlo che sarebbe stato giusto ripartire tutti insieme dopo la delusione mondiale.

I due gol

Ultime sfide

Immobile ha segnato nel 2023 due gol in azzurro: contro la Spagna su rigore, nelle finali di Nations, e, appunto, contro la Macedonia, al debutto di Spalletti, recuperando un pallone di testa dopo una traversa di Barella. Poi aveva riposato contro l'Ucraina, a Milano, quando il ct schierò Raspadori centravanti e Frattesi realizzò una doppietta. Ciro saltò il secondo doppio appuntamento con Malta e Inghilterra per infortunio: ancora l'attaccante del Napoli nella prima partita della Nazionale e poi Scamacca a Wembley contro l'Inghilterra, dove segnò anche il gol dell'illusione (da 0-1 la sfida terminò 3-1 per gli inglesi). Nel corso dell'anno più nero, in campo e fuori, Ciro ha anche segnato con la Lazio 9 gol in serie A, 1 in Champions e 1 in Conference: non male considerando il numero di gare che è ha saltato.Da Salerno in poi, inizierà la sua rincorsa all'Italia perché i tempi, in vista della difesa del titolo europeo, sono stretti: sette mesi e solo due appuntamenti azzurri, nel prossimo mese di marzo. O i play off per andare agli Europei, nel caso qualcosa andasse male con Macedonia e Ucraina, o due amichevoli. Immobile potrà parlare solo sul campo e con la maglia della Lazio: 12-15 gol possono valere il pass per la Germania, forse per Sarri un Ciro furioso può essere un'arma in più per risalire la corrente.