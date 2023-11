Bologna-Lazio, le probabili formazioni: ballottaggio tra Guendouzi e Vecino, Immobile torna dal 1'

Termina un'altra rifinitura a Formello. La Lazio si è ritrovata nel proprio centro sportivo per limare gli ultimi dettagli prima della partenza verso l'Emilia. Domani sera alle 20:45 contro il Bologna i biancocelesti saranno chiamati a proseguire la striscia positiva di risultati, ma non sarà semplice al Dall'Ara. La casa dei rossoblù infatti è rimasta sempre indigesta finora alla squadra di Sarri visto che due stagioni fa infatti arrivò un pesante ko (3-0), mentre in quella passato non si andò oltre lo 0-0. Mai una vittoria e nemmeno un gol segnato, un trend da invertire al più presto.

Immobile verso il ritorno dal 1' col Bologna

Sarri lo ha ripetuto ancora una volta ai suoi calciatori nella rifinitura di oggi che ha visto solo Casale tra gli assenti. Le prove tattiche come al solito non hanno sciolto gli ultimi dubbi, ma sicuramente hanno indirizzato l'attenzione verso il possibile schieramento dei biancocelesti. Tra i pali ovviamente ci sarà il solito Provedel. In difesa si dovrebbe proseguire con lo schieramento delle ultime gare, perciò Lazzari e Marusic sulle fasce e Patric con Romagnoli in mezzo. A centrocampo potrebbero esserci novità. Rovella (in vantaggio su Cataldi) e Luis Alberto fiutano un'altra maglia dal titolare mentre Guendouzi è favorito su Vecino e Kamada per chiudere il terzetto. Nel tridente offensivo infine Pedro spera in una chance, ma Felipe Anderson e Zaccagni restano in pole per le fasce. Immobile infine è pronto per riprendersi il posto dal 1'. Thiago Motta invece ha recuperato Beukema e Lucumì in difesa, mentre davanti si affiderà ancora a Zirkzee.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Motta.

Indisponibili: Soumaoro, El Azzouzi, De Silvestri.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale.

Diffidati: -

Squalificati: -