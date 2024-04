Viktoria Plzen-Fiorentina: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Fiorentina torna a giocare in Conference League contro il Viktoria Plzen, nei quarti di finale della competizione. Agli ottavi Belotti e compagni hanno eliminato il Maccabi Haifa grazie al 4-3 dell'andata, in cui Barak è valso la vittoria. Il centrocampista ex Verona ha segnato al 95' con l'aiuto di un difensore permettendo così al club di conquistare punti importanti per il ranking e un passaggio del turno abbastanza difficile. Dall'1-1 con gli israeliani, sono arrivate due sconfitte in campionato e un vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta. Il Viktoria Plzen, squadra della Repubblica Ceca, dopo aver passato gli ottavi ha vinto, perso e pareggiato una volta in campionato.

Milan-Roma, De Rossi: «Non siamo delle comparse, abbiamo tutto da perdere»