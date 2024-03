Verona-Milan: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Il Milan torna in campo in Serie A contro il Verona dopo aver giocato contro lo Slavia Praga in Europa League. I rossoneri hanno battuto 3-1 nella gara di ritorno della competizione i cechi e hanno strappato il pass per i quarti di finale dove incontreranno la Roma. I gialloblù, invece, sono alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione e nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Giroud e compagni nell'ultima giornata hanno superato la Juventus in classifica e ora sono alle spalle dell'Inter che ha 16 punti di vantaggio.

