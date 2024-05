Venezia-Palermo: dove vedere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, orario e probabili formazioni

Dopo la sfida playout vinta tra Ternana e Bari, vinta dai pugliesi, questa sera sarà la volta della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Palermo. La squadra di Vanoli ha vinto al Renzo Barbera la gara d'andata, grazie al gol di Pierini (0-1), e oltre al fattore campo quindi potrà sfruttare anche il gol di vantaggio. Ai rosanero servirà vincere di due gol per accedere alla finale, in quanto a parità di risultato passerebbe il Venezia per miglior piazzamento in regular season. Al Penzo ci si gioca un pezzo di Serie A.